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موسكو: خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية

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موسكو - سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية".

© Sputnik .

وكان مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، غينادي غاتيلوف، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن آمال موسكو بإمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في أيلول/ سبتمبر في جنيف.

وقال غاتيلوف، خلال مؤتمر صحفي: "القرار حول اللجنة الدستورية اكتمل تقريبًا. يجب أن تكون الخطوة التالية هي إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بشأن تشكيل لجنة دستورية في جنيف. نأمل أن يحدث هذا في أيلول/سبتمبر".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، قد أعلن في الأول من الشهر الجاري، في نهاية أول يوم من محادثات "أستانا" في نور سلطان، أن موسكو تأمل بأن يعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل.

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