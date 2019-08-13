أخبار عاجلة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
ملعب أون | لقاء مع كابتن سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام | الخميس 15 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات عاجلة بعد "انفجارات بغداد"

Google+ Print
رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات عاجلة بعد "انفجارات بغداد" رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات عاجلة بعد "انفجارات بغداد"

وتفقد عبد المهدي موقع الانفجار برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، واطلع على واقع الحادث والإجراءات المتخذة بعد الانفجارات التي وقعت يوم أمس في مخازن الأعتدة واستمع الى التقارير الاولية من مختلف الاطراف ، كما اطلع على تقرير بعدد الإصابات التي تعرّض لها المواطنون والاطمئنان على سلامة أوضاعهم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لرئيس الوزراء العراقي.

وأمر عبد المهدي بمتابعة حالة المواطن الذي استشهد نتيجة سقوط المقذوفات وتقديم التعويضات اللازمة لعائلته، حيث تم حصر الأضرار بما في ذلك الأضرار المدنية تمهيدا للتعامل معها .

ووجه رئيس الوزراء العراقي باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، كما أصدر التوجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الاحداث المؤسفة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين بسقوط قذائف هاون على مناطق سكنية، نتيجة احتراق مخزن للأسلحة والعتاد العسكري جنوبي العاصمة بغداد.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، في بيان: "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة في بغداد، ارتفعت إلى قتيل و29 جريحا"، وفقا لصحيفة "السومرية" العراقية. وأضاف إن "الإصابات جميعها طفيفة ويجرى لها اللازم وبعض المصابين غادر المستشفى متحسنا".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اليمن.. رئيس الحكومة يوجه بعدم التعامل مع أي تعليمات من المجلس الانتقالي

اشتية: قرار إسرائيل منع عضوي الكونغرس من الدخول إلى فلسطين يعكس الخوف من فضحها

اشتية: قرار إسرائيل منع عضوي الكونغرس من الدخول إلى فلسطين يعكس الخوف من فضحها

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص القوات الإسرائيلية

مقتل فلسطيني وإصابة اثنين برصاص القوات الإسرائيلية

الحريري يأمل في صدور قرار نهائي بشأن نزاع حدودي بحري مع إسرائيل في سبتمبر

الحريري يأمل في صدور قرار نهائي بشأن نزاع حدودي بحري مع إسرائيل في سبتمبر