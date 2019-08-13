"السياحة": بدء توجه الحجاج إلى المدينة المنورة الخميس

القاهرة- مباشر: يبدأ حجاج السياحة التوجه يوم الخميس المقبل من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج وإتمام أيام التشريق ورمي الجمرات إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وقال رئيس مكتب شؤون حجاج السياحة بالمدينة المنورة، إنه تم إتمام كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج؛ مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يصل 26 ألف حاج من حجاج السياحة إلى المدينة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف صبحي عبدالفتاح، أن إجمالي حجاج السياحة يصل إلى ما يقرب من 36 ألف حاج؛ وهناك 10 آلاف حاج زاروا المدينة المنورة قبل التوجه لمكة المكرمة لأداء مناسك الحج؛ فيما ينتظر باقي العدد والمقدر بـ 26 ألف حاج لزيارة المدينة فور انتهاء مناسك الحج.

وأشار الى أن الـ 26 ألف حاج الذين سيزورون المدينة المنورة هم 10 آلاف حاج من الحج البري؛ و16 ألف حج طيران؛ على أن تكون عودتهم بشكل مباشر من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وأوضح أن أعمال تسكين الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة قبل أداء مناسك الحج تمت بصورة طيبة وجيدة للغاية ولم يتم رصد أي شكاوي، مشيراً إلى أن الجميع يعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة لحجاج "بيت الله".

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