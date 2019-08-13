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الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً قبيل بيانات اقتصادية

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الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً قبيل بيانات اقتصادية الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً قبيل بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل بيانات اقتصادية ومع المخاوف السياسية والاقتصادية.

ويترقب المستثمرون التطورات على الساحة الاقتصادية والسياسية مع الاضطرابات في هونج كونج والهبوط القياسي للعملة الأرجنتينية مع نتائج أولية بالانتخابات الرئاسية.

وينتظر المستثمرون التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع إعلان الرئيس دونالد بأنه غير مستعد لإبرام صفقة تجارية مع بكين.

ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن بيانات التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وكشفت بيانات اقتصادية أن عجز الموازنة الأمريكية اتسع لنحو 120 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي

وبحلول الساعة 9:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1200 دولار، بينما تراجع أمام الين بنحو 0.1 بالمائة إلى 105.19 ين.

كما صعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.08 بالمائة إلى 1.2066 دولار، في حين استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9696 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.520.

مباشر (اقتصاد)

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