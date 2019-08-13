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مسؤول: مصر تعيش فوق بحيرة من الذهب

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مسؤول: مصر تعيش فوق بحيرة من الذهب مسؤول: مصر تعيش فوق بحيرة من الذهب

ويعتقد وصفي أن تعيش فوق بحيرة من الذهب، إلا أن عمليات الاستخراج لا تتم بصورة نشطة بسبب بعض القوانين، وأوضح أن  بعض الخارجين عن القانون يقومون بالتنقيب العشوائي وبعضهم يزيل الدلائل على وجود مناجم في منطقة التنقيب وهو ما يصعب عمليات الاستكشاف المكلفة.

وأكد وصفي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، انخفاض الطلب على المشغولات الذهبية إلى 25% بسبب تغيير أولويات المواطن نظرا لارتفاع الأسعار.

وأكد وصفي أن قوة الجنيه المصري ساهمت في كبح ارتفاع الذهب بنسبة 18 %، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار الحالي يرجع إلى صعود الأسعار عالميا بأكثر من قيمة ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار. 

وأكد وصفي أن مصر تمتلك 120 منجما للذهب منها 99 منجما من المؤكد أنها تحتوي على الذهب، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا أيضا على مناجم من مصر القديمة لم يتم استكمال إنتاج الذهب فيها واستنفاد مخزوناتها نظرا لضعف التقنيات في الماضي.  

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