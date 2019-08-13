أخبار عاجلة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
ملعب أون | لقاء مع كابتن سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام | الخميس 15 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

بيان " فلسطين النيباية" حول اقتحام المستوطنين للاقصى

Google+ Print
بيان " فلسطين النيباية" حول اقتحام المستوطنين للاقصى بيان " فلسطين النيباية" حول اقتحام المستوطنين للاقصى

جي بي سي نيوز - :  دانت لجنة فلسطين النيابية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك فجر اليوم الأحد، وإصابة عدد من المصلين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

وقال رئيس اللجنة النائب المحامي يحيى السعود في بيان اليوم الاحد، إن اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد المبارك تحت حماية الاجهزة الامنية الإسرائيلية، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، يهدف الى استفزاز المشاعر الدينية لكافة المسلمين ودفع المنطقة والعالم اجمع نحو المزيد من العنف والتطرف ما يساهم بزعزعة الامن والسلم الدوليين.

ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون بمساعدة القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشددا على ضرورة أن يوفر المجتمع الدولي عبر أذرعه الرسمية الحماية اللازمة للمصلين المسلمين لممارسة حقهم الطبيعي في العبادة بالمسجد المبارك.

كما ناشد البيان البرلمانات العربية والإقليمية والدولية اتخاذ كافة الإجراءات الضاغطة التي من شأنها وقف تلك الممارسات غير المقبولة من قبل كافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد البيان التضامن التام والمطلق مع أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً إلى وحدة مختلف المكونات السياسية الفلسطينية في مواجهة مطامع الاحتلال، وإحباط كل المؤامرات الهادف إلى مصادرة الحق الفلسطيني، وصولا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش السوري يتقدم نحو معقل استراتيجي للمعارضة في إدلب

الجيش السوري يتقدم نحو معقل استراتيجي للمعارضة في إدلب

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

الحريري: المصالحة تمت.. والحكومة اللبنانية تعود

وساطة لبنانية تنجح بإطلاق سراح كندي من سوريا

وساطة لبنانية تنجح بإطلاق سراح كندي من سوريا

29 قتيلا من قوات النظام في اشتباكات شمالي غرب سوريا

29 قتيلا من قوات النظام في اشتباكات شمالي غرب سوريا