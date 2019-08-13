المركزي الصيني يحدد السعر المرجعي لليوان أفضل من التوقعات

مباشر: حدد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان عند مستوى أضعف من 7 يوانات لكل دولار لليوم الرابع على التوالي، لكنه أفضل من تقديرات المحللين.

وحدد بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء، السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0326 يوان لكل دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن المركزي الصيني سوف يحدد السعر المرجعي للعملة عند 7.0421 بالمائة لكل دولار.

وكان الدولار كسر حاجز 7 يوانات في الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 10 سنوات، وسط زيادة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، مما جعل وزارة الخزانة الأمريكية تتهم الصين رسمياً بالتلاعب في قيمة عملتها.

ويسمح بنك الشعب الصيني لعملته المحلية بالتحرك في الاتجاهين الصاعد والهابط بحد أقصى 2 بالمائة من السعر المرجعي.

وبحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض اليوان أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 7.0672 يوان.