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أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 18 دولاراً

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أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 18 دولاراً أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 18 دولاراً

مباشر: ارتفعت الذهب بوتيرة قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح المعدن الأصفر أكثر من 18 دولاراً عند أعلى مستوى في 6 سنوات مع الاضطرابات السياسية.

ولجأ المستثمرون إلى الملاذ الآمن مع حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي في العالم وسط الاضطرابات في هونج كونج والمخاوف السياسية في الأرجنتين والتي دفعت العملة المحلية إلى خسائر تتجاوز 30 بالمائة.

كما تلقى المعدن الأصفر الدعم مع خسائر الأسهم العالمية حيث أغلقت البورصة اليابانية على انخفاض قوي، كما تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، بالإضافة إلى خسائر حادة لـ"وول ستريت" بنهاية جلسة أمس.

ومن المقرر إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الثاني بنحو 1,2 بالمائة إلى 1535.80 دولار للأوقية رابحاً 18.60 دولار.

وكان المعدن الأصفر أنهى جلسة الأمس رابحاً 9 دولارات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 12.40 دولار إلى 1523.88 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.555.

مباشر (اقتصاد)

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