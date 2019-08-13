أسعار النفط تتراجع مع مخاوف تباطؤ الطلب

مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام جراء التوترات التجارية.

وهبطت أسعار الخام مع مخاوف أن تؤثر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على نمو الطلب على النفط.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2019 و2020 إلى 1.1 و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.

وفي سياق آخر، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري خلال الشهر المقبل إلى مستوى قياسي عند 8.77 مليون برميل يومياً

ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق من اليوم عن الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 0.2 بالمائة إلى 54.84 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.2 بالمائة إلى 58.45 دولار للبرميل.