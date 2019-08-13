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الأسهم الأوروبية تنخفض خلال التعاملات مع الاضطرابات السياسية

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الأسهم الأوروبية تنخفض خلال التعاملات مع الاضطرابات السياسية الأسهم الأوروبية تنخفض خلال التعاملات مع الاضطرابات السياسية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع حالة عدم اليقين السياسي في العالم.

وتراجع قطاع البنوك بأكثر من 1.2 بالمائة ليقود خسائر البورصات الأوروبية، حيث هبط سهما "دويتشه بنك" و"دانسكي بنك" بأكثر من 1 بالمائة.

ويأتي هبوط الأسهم الأوروبية مع الاضطرابات السياسية حيث من المقرر أن يجتمع مجلس الشيوخ الإيطالي اليوم لتحديد موعد حجب الثقة من ، بعد أن أعلن حزب الرابطة اليميني الأسبوع الماضي أن ائتلافه الحاكم مع حركة الخمس نجوم قد انهار.

كما تراجعت البورصات الآسيوية اليوم مع المخاوف السياسية في هونج كونج على خلفية إلغاء رحلات الطيرات مع استمرار التظاهرات.

وفي الأرجنتين أظهرت النتائج الأولية احتمالية فوز مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل على الرئيس الأرجنتيني "ماورويسيو ماكري".

وفي سياق آخر، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لليوان عند 7.0326 لكل دولار بأقوى من التوقعات، لكنه أعلى حاجز 7 يوانات للجلسة الرابعة على التوالي.

وبحلول الساعة 10:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 369.02 نقطة، كما انخفض "فوتسي" البريطاني بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 7204.8 نقطة.

وهبط "مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.4 بالمائة إلى 11631.9 نقطة، وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة إلى 5290.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1191 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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