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الأسهم اليابانية تهبط 1% بالختام مع المخاوف السياسية والاقتصادية

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الأسهم اليابانية تهبط 1% بالختام مع المخاوف السياسية والاقتصادية الأسهم اليابانية تهبط 1% بالختام مع المخاوف السياسية والاقتصادية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع الإضطرابات السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى قوة الين.

وفي نهاية التعاملات، انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 1.1 بالمائة إلى 20455.4 نقطة.

كما تراجع مؤشر "توبكس"  بنسبة 1.1 بالمائة عند 1486.5 نقطة.

وبحلول الساعة 7:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 105.14 ين.

ويأتي هبوط الأسهم اليابانية مع خسائر البورصة الأمريكية بالأمس حيث فقد "داو جونز" أكثر من 390 نقطة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية.

فيما تستمر الاضطرابات السياسية في هونج كونج بعد أن تم إلغاء كافة رحلات الطيران أمس الإثنين، بعد توافد آلاف المحتجين على المحطة الرئيسية لمركز الطيران الدولي.

وكانت التداولات توقفت في اليابان بالأمس احتفالاً بذكرى يوم الجبل وهي عطلة وطنية تحتفل بها البلاد منذ عام 2016.

مباشر (اقتصاد)

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