محدث.."داو جونز" يفقد 400 نقطة بالختام مع مخاوف الركود الاقتصادي

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية من خسائرها في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" 400 نقطة بفعل القلق من أن يدفع النزاع التجاري المستمر بين واشنطن وبكين اقتصاد العالم والولايات المتحدة إلى مرحلة ركود اقتصادي.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، والذي سجل أدنى مستوياته منذ عام 2016 في الأسبوع الماضي، إلى 1.63 بالمائة كما تقلص الفارق بين الديون الحكومية لآجل عامين وتلك التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات اليوم إلى أدنى مستوى منذ عام 2007.

ويعني ذلك أن المستثمرين اندفعوا على شراء السندات الحكومية كأحد الأصول الآمنة، مع حقيقة أن هناك علاقة عكسية بين العائد والأسعار.

وقام بنك "جولدمان ساكس" بخفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي مع الإشارة إلى تزايد احتمالات أن تؤدي الحرب التجارية إلى حالة من الركود.

كما توقع بنك أوف أمريكا اليوم زيادة فرص حدوث ركود اقتصادي في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة لأكثر من 30 بالمائة كونه يعتقد أن العديد من المؤشرات الاقتصادية تومض الضوء الأصفر.

وتسبب تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأسبوع الماضي في زعزعة الأسواق المالية ليفقد المؤشر الصناعي أكثر من 0.7 بالمائة من قيمته مع معاناة معظم المؤشرات الرئيسية يوم 5 أغسطس/آب من أسوأ أداء في هذا العام.

وحددت الصين اليوم السعر المرجعي للعملة أعلى 7 يوانات لكل دولار للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة من شأنها إثارة البلبلة حول الاحتكاكات التجارية.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5 بالمائة أو ما يعادل 391 نقطة ليسجل 25896.4 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.2 بالمائة مسجلاً 2882.7 نقطة وشهد مؤشر "ناسداك" خسائر مماثلة بنسبة 1.2 بالمائة ليتراجع إلى 7863.4 نقطة.

وبحلول الساعة 8:18 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1212 دولار.