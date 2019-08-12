أخبار عاجلة

السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية -
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019 -
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر -
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019 -
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps -
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية -
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب  -
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

لقاء خاص | خالد جلال: مفيش حد بيدخل المكان إلا لو عنده القدرة .. كتير من أبناء فنانين قدموا وسقطوا

Google+ Print
مواضيع متعلقة
الحكيم في بيتك | من أشهر العمليات الحديثة في جراحات السمنة.. تعرف على عملية "الساسي"

الحكيم في بيتك | من أشهر العمليات الحديثة في جراحات السمنة.. تعرف على عملية "الساسي"

الحكيم في بيتك | هل موانع الحمل تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي؟ الإجابة من #الحكيم_في_بيتك

الحكيم في بيتك | هل موانع الحمل تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي؟ الإجابة من #الحكيم_في_بيتك

الحكيم في بيتك | مش قادر تنزل تروح الجيم؟.. #الحكيم_في_بيتك سهل عليك الموضوع وهيخليك تتمرن في البيت

الحكيم في بيتك | مش قادر تنزل تروح الجيم؟.. #الحكيم_في_بيتك سهل عليك الموضوع وهيخليك تتمرن في البيت

الحكيم في بيتك | الفرق بين الحضانة الذكية في الحقن المجهري واستخدام الميكروسكوب

الحكيم في بيتك | الفرق بين الحضانة الذكية في الحقن المجهري واستخدام الميكروسكوب