خادم الحرمين الشريفين يتوجه إلى جدة عقب الاطمئنان على الحجاج

الرياض - مباشر: غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين متوجهاً إلى جدة بعد إشرافه على راحة حجاج بيت الله الحرام، وتنقلاتهم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

كما أشرف الملك على ما قدم إلى الحجاج من خدمات وتسهيلات مكنتهم، من أداء مناسكهم بكل يسر وأمان، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته الديوان الملكي بمنى، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية.

وبالإضافة إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من كبار المسؤولين.

كما وصل خادم الحرمين الشريفين إلى جدة في وقت لاحق من اليوم.

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