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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط أمام العملات الرئيسية

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط أمام العملات الرئيسية محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط أمام العملات الرئيسية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى الهبوط بشكل هامشي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم وعقب بيانات عجز الموازنة.

وكشفت بيانات اقتصادية أن عجز الموازنة الأمريكية اتسع لنحو 120 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي بالتزامن مع قفزة 23 بالمائة في المصروفات.

وينتظر المستثمرون حول العالم تطورات الاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد تصاعد حدة التوترات في الأسبوع الماضي ومع إعلان الرئيس دونالد بأنه غير مستعد لإبرام صفقة تجارية مع بكين.

وكان بنك "جولدمان ساكس" خفض توقعاته لنمو الولايات المتحدة بالأمس، محذراً من أنه من غير المرجح عقد صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2020 كما أشار إلى أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي تتزايد.

وبحلول الساعة 6:43 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 0.2 بالمائة ليرتفع اليورو إلى 1.1223 دولار.

كما تراجع الدولار أمام الين بأكثر من 0.4 بالمائة مسجلاً 105.22 ين، كما هبط بنحو 0.4 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2083 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك) فشهد هبوطاً بنحو 0.4 بالمائة لتتراجع الورقة الخضراء إلى 0.9690 فرنك.

وخلال تلك الفترة، فإن المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية انخفض بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليتراجع إلى 97.404 بعد أن سجل 97.738 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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