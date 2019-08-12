عجز الموازنة الأمريكية يرتفع لـ120 مليار دولار خلال يوليو

مباشر: اتسع عجز الموازنة في الولايات المتحدة لنحو 120 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مع قفزة في المصروفات.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الموازنة سجلت عجزاً بقيمة 119.7 مليار دولار خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقابل عجز قدره 76.9 مليار دولار مسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الموازنة الأمريكية سوف يبلغ 120 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن كل من المصروفات والإيرادات ارتفعت خلال الشهر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وارتفعت المصروفات بنسبة 23 بالمائة لتصل إلى 371.04 مليار دولار بقيادة ارتفاع الإنفاق على الدفاع والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.

كما صعدت الإيرادات إلى مستوى 251.35 مليار دولار بزيادة 13 بالمائة مع ارتفاع ضرائب الرواتب ودخل الأفراد إضافة إلى ضرائب الشركات.

وخلال العام المالي للولايات المتحدة والذي يبدأ في أكتوير/تشرين الأول وينتهي في سبتمبر/أيلول، فإن عجز الموازنة للحكومة شهد اتساعاً في الفجوة بين المصروفات والإيرادات إلى 866.8 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة عند المقارنة مع أول 10 أشهر من العام المالي 2018.

وبحلول الساعة 6:04 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.441.