سهم "كومرز بنك" يتراجع لمستوى قياسي متدني

مباشر: تراجع سهم "كومرز بنك" بنحو 4 بالمائة بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليغلق عند أدنى مستوى في تاريخه، مع تفاقم المشاكل والضغوط المحيطة بالمصرف الألماني.

ويأتي الهبوط في سهم البنك الألماني بعد ارتفاع قيمته على خلفية إعلان الرئيس التنفيذي لـ"كومرزبنك" خطة مدعومة بتوقعات ارتفاع معدلات الفائدة وعملية الاندماج مع مصرف ألماني آخر.

وأعاد "مارتن زيلكي" تركيز البنك على عملية الإقراض للعملاء من الشركات والأفراد في ألمانيا، ما يعني اعتماده على النمو الاقتصادي ومعدلات الفائدة في المنطقة.

لكن كل هذه المكاسب تلاشت خلال العام ونصف العام الماضي مع الآثار السلبية من التوترات التجارية إضافة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، فإن انعكاس التوقعات بشأن معدلات الفائدة والتي دفعت منحنى العائد في ألمانيا دون الصفر للمرة الأولى ألقى بظلاله كذلك على أداء السهم.

وبالنسبة للبنوك، فإن معدلات الفائدة المنخفضة أو السالبة بمثابة أمر سئ كونها تعتمد على العملاء التي تدفع فوائد في مقابل اقتراض الأموال.

كما أن انهيار محادثات الاندماج لـ"كومرزبنك" مع "دويتشه بنك" في أبريل/نيسان الماضي كان عاملاً آخر في الضغوط التي يتعرض لها سهم البنك الألماني.

وبنهاية الجلسة انخفض سهم "كومرزبنك" بنسبة 4 بالمائة ليغلق عند مستوى 5.04 يورو، وهو أدنى مستوى منذ بدء رصد السجلات في عام 1992.