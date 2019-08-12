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"التجارة السعودية" تتيح إصدار تراخيض تخفيضات المدارس إلكترونياً

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"التجارة السعودية" تتيح إصدار تراخيض تخفيضات المدارس إلكترونياً "التجارة السعودية" تتيح إصدار تراخيض تخفيضات المدارس إلكترونياً

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 25 أغسطس/ آب الجاري وحتى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وحسب بيان الوزارة اليوم الاثنين فإن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية سيتمكنون من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية، دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت في بداية أبريل/ نيسان من العام الماضي إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال.

ويسمح النظام بتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل وزارة التجارة والاستثمار.

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