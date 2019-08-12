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الدولار يكسر حاجز 4 ريالات برازيلي لأول مرة منذ مايو

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الدولار يكسر حاجز 4 ريالات برازيلي لأول مرة منذ مايو الدولار يكسر حاجز 4 ريالات برازيلي لأول مرة منذ مايو

مباشر: تراجعت عملة البرازيل بشكل حاد أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليكسر الدولار حاجز 4 ريالات للمرة الأولى منذ شهر مايو/آيار الماضي.

وهبطت العملة المحلية للبرازيل بنحو 1.8 بالمائة مقابل الدولار في وقت مبكر من التداولات لتبلغ الورقة الخضراء 4.01 ريال وهو أعلى مستوى منذ 29 مايو/آيار الماضي.

وكانت البرازيل قد فاجأت الأسواق بتنفيذ خفض أكبر من المتوقع في معدل الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأخير، لتنضم إلى نظرائها من تشيلي والهند.

ونفذ البنك المركزي في البرازيل بنهاية الشهر الماضي خفضاً قدره 50 نقطة أساس في معدل الفائدة في خطوة هي الأولى من نوعها منذ مارس/آذار 2018 ليصبح 6 بالمائة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة اليوم عن البنك المركزي في البرازيل، فإن مؤشر النشاط الاقتصادي والذي يعتبر بمثابة مؤشر تابع للناتج المحلي الإجمالي، تراجع بنحو 0.13 بالمائة في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع أول 3 أشهر من العام.

وبحلول الساعة 5:41 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1 بالمائة لترتفع العملة الخضراء إلى 3.9818 ريال.

وبشكل عام تخيّم الخسائر على عملات الأسواق الناشئة مع تراجع شهية المخاطرة العالمية ووسط اضطرابات سياسية، حيث تراجعت الليرة التركية بنحو 1.5 بالمائة فيما تهاوى البيزو الأرجنتيني بنحو 33 بالمائة قبل أن يقلص وتيرة الخسائر لحوالي 22.5 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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