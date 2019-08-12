محدث.. الذهب يعزز مكاسبه لنحو 9 دولارات عند التسوية

مباشر: عززت أسعار الذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليواصل الارتفاع أعلى حاجز 1500 دولار في ظل التوترات التجارية وتزايد مخاوف حدوث تباطؤاً في نمو الاقتصاد العالمي.

وتمكن المعدن الأصفر من التحول للنطاق الأخضر مع محو الدولار الأمريكي مكاسبه بعد أن استهل الجلسة على خسائر بنحو 7 دولارات على خلفية قوة الورقة الخضراء وتعافي أسواق الأسهم قبل أن يعكسان اتجاهمها في وقت لاحق.

وعلى صعيد الوضع التجاري، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الجمعة الماضي بأنه غير مستعد لإبرام صفقة مع الصين.

وبشكل منفصل، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو بأن الولايات المتحدة لا تزال تخطط لعقد جولة أخرى من المحادثات التجارية مع المفاوضين الصينيين في الشهر المقبل.

وبالنسبة للمخاوف الاقتصادية، فأوضح بنك جولدمان ساكس بالأمس أن مخاطر حدوث ركوداً اقتصادياً تتزايد بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما خفض البنك توقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام.

وفي الأسبوع الماضي، حقق الذهب مكاسب تتجاوز 50 دولاراً مع تزايد جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط الاحتكاكات التجارية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار ليصل إلى 1517.20 دولار للأوقية بعد أن سجل 1498 دولار للأوقية في وقت مبكر من الجلسة.

وبحلول الساعة 5:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.10 دولار مسجلاً 1506.05 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مسجلاً 97.434 بعد أن وصل إلى مستوى 97.738 في وقت سابق من التعاملات.