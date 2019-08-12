ولي عهد أبوظبي يغادر السعودية بعد زيارة أخوية

أبوظبي - مباشر: غادر ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان مدينة جدة بعد زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان محمد بن زايد آل نهيان التقى خلال الزيارة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي؛ لبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

كما التقى ولي عهد أبوظبي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب والمجالات بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبعد انتهاء الزيارة كان في مقدمي مودعي محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد السعودي.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي رافقه في الزيارة كل من طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وشخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

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