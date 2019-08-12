مسؤول بالمركزي الصيني: العملة الرقمية للبنك "جاهزة تقريبا"

مباشر: أكد مسؤول كبير في المركزي الصيني أن البنك مستعد تقريباً لإصدار عملة رقمية سيادية خاصة به.

وقال نائب مدير قسم المدفوعات في بنك الشعب الصيني "مو تشانغتشون" خلال مشاركته في مؤتمر بعطلة نهاية الأسبوع، إن االعملة الافتراضية "جاهزة تقريباً" للإصدار.

وقام بنك الشعب بإجراء أبحاث على تلك العملة الافتراضية لنحو خمسة أعوام ماضية.

ومن شأن هذه الخطوة المتمثلة في إصدار عملة رقمية بديلة للكاش أن تكون مشابهة للفكرة التي يدرسها البنك المركزي في السويد.

ومن المقرر أن يطلق البنك المركزي الصيني رمزه الرقمي من خلال نظام مكون من مستويين يكون بمقتضاه بنك الشعب والمصارف التجارية بمثابة عناصر إصدار شرعية.

وقال بنك الشعب إنه لن يعتمد على تكنولوجيا البلوكشين بشكل حصري لكنه بدلاً من ذلك سوف يحتفظ بموقف أكثر حيادية بشأن التكنولوجيا التي سيقرر استخدامها.