الدباغ: أرامكو تتوقع إتمام صفقتي استحواذ قبل نهاية 2019

الرياض – مباشر: عقدت شركة أرامكو السعودية مساء اليوم لقاءا لمناقشة نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول لهذا العام 2019، التي أعلنت اليوم، قدمه النائب الأعلى لرئيس الشركة للمالية والاستراتيجية والتطوير خالد هاشم الدباغ.

ونوه خالد الدباغ في بداية اللقاء بأن إعلان النتائج جاء في سياق برنامج أرامكو الخاص لتفعيل التواصل مع المستثمرين بصفة دورية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقدم الدباغ ملخصا لأداء للنصف الأول لهذا العام 2019، أشار فيه إلى أن صافي الدخل بلغ 46.9 مليار دولار، وبلغت أرباح النصف الأول من هذا العام قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي فقال إن اجمالي انتاج المواد الهيدروكربونية في للنصف الأول لهذا العام 2019 ناهز 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ووصل متوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ملايين برميل في اليوم.

وتطرق النائب الأعلى لرئيس الشركة للمالية والاستراتيجية والتطوير إلى الأهداف الاستراتيجية، حيث تصب جهود الشركة في عدة محاور، ففي قطاع التنقيب والإنتاج "نهدف في هذا القطاع إلى المحافظة على المكانة كأحد أكبر منتجي النفط والأقل تكلفة في العالم، مع الحفاظ على امدادات موثوقة من النفط الخام للعملاء".

وعلى صعيد التكرير والمعالجة والتسويق، قال الدباغ، إن هدفنا هو زيادة تنويع أعمالنا وتنمية وتحسين أدائنا، وزيادة نسبة انتاج البتروكيماويات، والحصول على هامش ربح إضافي في سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

ونخطط للتوسع في أنشطة الغاز، والتي سيكون لها فائدة مزدوجة في الحد من انبعاثات الكربون وتحرير المزيد من السوائل من استهلاكات أنظمة المرافق المحلية وتوفيرها للتصدير، وتدعيما لذلك سنواصل لتحقيق الكفاءة في تخصيص النفقات الرأس مالية بطريقة فعالة والمحافظ على مركز مالي مرن وقوي.

واستعرض الدباغ أبرز المراحل الرئيسة التي أنجزت في النصف الأول من عام 2019 نحو تنفيذ هذه الاستراتيجية، ففي قطاع التنقيب والانتاج، واصلت الشركة تعزيز مكانتها كأفضل شركة طاقة من حيث الموثوقية وتحقيق الربحية في العالم.

وقال: "بدأنا بتطوير مشروعي زيادة انتاج النفط والغاز في حقلي المرجان والبري، وسيثمر هاذان المشروعان العملاقان عن طاقة انتاجية بمقدار 550 ألف برميل من النفط في اليوم، و2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز بحلول 2023م".

وأضاف الدباغ: "قد أحرزنا تقدما قويا في خططنا الرامية إلى زيادة أعمالنا في قطاع الغاز مع بدئ التشغيل المنتظر لمشروع معمل الغاز في الفاضلي، وفق الجدول الزمني المحدد لها في عام 2019م، وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المشروع 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم".

أما في قطاع التكرير المعالجة والتسويق، فقال الدباغ إن أرامكو واصلت احراز تقدم عبر كافة مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية للاستفادة من التكامل المضيف للقيمة، ففي مجال الكيميائيات وقعت الشركة اتفاقية للاستحواذ على حصة قدرها 70 بالمائة في شركة "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة.

وتعد "سابك" أكثر الشركات ربحية في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم، ويعد الاستحواذ خطوة رئيسية في بلوغ الأهداف للنمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، الهادفة إلى تحقيق تكامل بين مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وزيادة الربحية من كل مكون تنتجه الشركة.

وفي مجال التكرير، بين أن الشركة وقعت اتفاقيات للاستحواذ على حصة شركة شل البالغة 50 بالمائة في ساسرف، وهو مشروع مشترك بطاقة تكريرية قدرها 305 ألف برميل يوميا في مدينة الجبيل الصناعية، بالإضافة على الاستحواذ على حصة تبلغ 17 بالمائة في مصفاة هيونداي أويل بانك، وهي مصفاة ذات طاقة تكريرية قدرها 650 برميل يوميا في كوريا الجنوبية.

ولفت إلى أنه من المتوقع اتمام هاتين الصفقتين بنهاية هذا العام، وأن هذه الصفقات تعد جزء من استراتيجية زيادة المستهلكين الدائمين لخام الشركة مراكز الطلب المتزايد.

وأضاف إن الشركة حققت انجازا كبيرا من خلال التوصل إلى الاتفاق مع "توتال" الفرنسية لدخول سوق بيع الوقود بالتجزئة في المملكة ، بالإضافة إلى الاستحواذ على 270 محطة توزيع تحت علامة "سهل" التجارية ، وبالإضافة إلى النجاحات في مجال التكرير فإن قطاع تجارة المنتجات البترولية في أرامكو السعودية يواصل السعي لتحقيق أهدافه ليكون أحد القطاعات الدولية الرئيسية في هذا المجال ، مما يسهم في تحسين محفظة أعمال الشركة مع اغتنام الفرص التجارية المربحة.

وأكد على أن استراتيجية الشركة العامة مدعومة بالتركيز كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية والحفاظ على قوة ومرونة المركز المالي للشركة ، وذلك ضمن إطار الحوكمة القوي في أرامكو السعودية.

ترشيحات

4 مواني عربية بين أكبر 50 تتداول الحاويات عالمياً..خلال 2018

ريلاينس الهندية: أرامكو تتطلع لشراء 20% في أنشطة التكرير والبتروكيماويات

أسعار البيع تتراجع بأرباح أرامكو السعودية 12% النصف الأول

الناصر: أرامكو واصلت ربحيتها رغم انخفاض أسعار النفط النصف الأول