ولي العهد السعودي يلتقي محمد بن زايد

أبوظبي - مباشر: التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاثنين، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد بن زايد آل نهيان، في قصر منى.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب والمجالات بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، كما تناول اللقاء عدد من القضايا، وآخر التطورات الإقليمية التي تهم البلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر منى، أطيب التهاني وخالص التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع استعراض مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات متعددة أساسها التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

وتناول اللقاء أيضاً مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اجتمع في الديوان الملكي، بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها.

ترشيحات..

الأوضاع اليمنية تتصدر مباحثات الملك سلمان وولي عهد أبوظبي

العراق: نرفض مشاركة الكيان الصهيوني في حماية السفن بالخليج العربي

4 مواني عربية بين أكبر 50 تتداول الحاويات عالمياً..خلال 2018