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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ترقب المخاوف التجارية

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محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ترقب المخاوف التجارية محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع بالختام مع ترقب المخاوف التجارية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب المستثمرين للتصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتحولت البورصات الأوروبية للنطاق الأحمر عند نهاية التداولات بعد أن كانت استهلت الجلسة على ارتفاع يقترب من 1 بالمائة، وذلك بقيادة الهبزط في قطاع البنوك الذي كان أكبر الخاسرين في حين أن أسهم شركات المواد الكيمائية كانت الأفضل أداءً.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد تطورات تجارية دفعت المستثمرين لفقدان شهية المخاطرة واللجوء لأسواق الملاذ الآمن كالذهب والسندات الحكومية.

ولا تزال الصين مستمرة في تحديد سعر صرف عملتها أعلى 7 يوانات لكل دولار لليوم الثالث على التوالي وإن كانت هذه المرة أفضل من التوقعات.

ومن المقرر أن يتم استئناف المحادثات التجارية بين الجانبين في واشنطن أوائل شهر سبتمبر/أيلول المقبل بعد أن تصبح تعريفات أمريكية بنحو 10 بالمائة سارية المفعول على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وكان بنك جولدمان ساكس ذكر يوم الأحد أن مخاوف حدوث ركود اقتصادي جراء الحرب التجارية تتزايد كما أن وول ستريت لم تعد تتوقع إبرام صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

وبالعودة إلى أوروبا، فإن المستثمرين يولون اهتماماً خاصاً للتطورات السياسية داخل إيطاليا بعد أن اقترح نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إجراء تصويت بحجب الثقة عن في الأسبوع الماضي.

وبنهاية جلسة اليوم، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 370.4 نقطة.

كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 7226.7 نقطة أما مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي فاختتم التداولات عند مستوى 20263.8 نقطة بانخفاض 0.3 بالمائة.

وانخفض كذلك مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 11679.7 نقطة فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بأكثر من 0.3 بالمائة ليهبط إلى 5310.3 نقطة.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1215 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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