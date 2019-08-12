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السعودية ترفع حيازتها من السندات الأمريكية للشهر الخامس
-
الجمعة 16 أغسطس 2019 09:44 صباحاً
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تعافي البورصات العالمية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:44 صباحاً
ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام لكنه يُسجل خسائر أسبوعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:44 صباحاً
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 16 - 8 -2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:23 صباحاً
8 الصبح - السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:23 صباحاً
8 الصبح - درجات الحرارة بتاريخ 16 -8 -2019
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:23 صباحاً
8 الصبح - تعرف علي حالة الطرق من خلال خرائط google maps
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:23 صباحاً
التجارة السعودية تكشف إجراءات حفظ حقوق المستهلك في العمليات التجارية
-
الجمعة 16 أغسطس 2019 09:02 صباحاً
أسعار الذهب تتراجع لكن تتجه لتسجيل مكاسب
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:02 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
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الجمعة 16 أغسطس 2019 09:02 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
باب الخلق الحلقة كاملة ليوم 10-8-2019
مصر
Al Nahar TV
الاثنين 12 أغسطس 2019 06:12 مساءً
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