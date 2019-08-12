هبوط الليرة التركية مع تراجع شهية المخاطرة العالمية

مباشر: تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 1.5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع إتباع المستثمرين نهجاً حذراً حيال عملات الأسواق الناشئة.

وهبطت العملة المحلية لتركيا بنسبة 1.4 بالمائة في وقت مبكر من التعاملات قبل أن تقلص خسائرها قليلاً في وقت لاحق وسط تداولات مالية خفيفة تزامناً مع عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى في تركيا.

وفقدت بذلك الليرة التركية أعلى مستوى في أربعة أشهر والمسجل في تعاملات الخميس الماضي عند 5.4515 ليرة لكل دولار وهو أقوى مستوى منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وكانت العملة التركية ترتفع في الآونة الأخيرة على الرغم من إقالة محافظ البنك المركزي في الشهر الماضي والمخاطرة بالعقوبات الأمريكية على خلفية شراء الصواريخ الروسية.

وقرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة بنحو 425 نقطة أساس (4.25 بالمائة) في الأسبوع قبل الماضي، في خطوة تفوق توقعات الأسواق بكثير ليصبح معدل الفائدة 19.75 بالمائة.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي أن الحساب الجاري في تركيا سجل فائضاً في الإثنى عشرة شهراً المنتهية في يونيو/حزيران الماضي وذلك للمرة الأولى منذ عام 2002.

وبلغ فائض الحساب الجاري في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي 538 مليون دولار.

في حين أن الحساب الجاري سجل عجزاً على أساس شهري في يونيو/حزيران الماضي عند 548 مليون دولار وهو أعلى من توقعات المحللين البالغة 265 مليون دولار.

وبحلول الساعة 2:58 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.1 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 5.5542 ليرة.