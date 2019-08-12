"موبايلي": 42% زيادة باستخدام شبكة البيانات في مكة المكرمة

الرياض – مباشر: أعلنت شركة موبايلي نمو شبكتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة باستخدام البيانات بأكثر من 42 بالمائة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسجلت شبكتها نمواً في عدد المكالمات الدولية الصادرة بـ23.3 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من حج العام الماضي، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يشار إلى أن موبايلي أضافت ما يربو على 1071 برجاً ثابتاً ومتحركاً، كما غطت المنطقة الداخلية لمحطات القطارات بشبكة خاصة من شأنها أن تسهل مرور مكالمات حجاج بيت الله بكل يسر وسهولة، إلى جانب ذلك هيأت 68 مركزاً للصيانة والتشغيل و950 فرقة للصيانة والتشغيل.

وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) شركة سعودية تأسست في عام 2004م، وتمتلك مجموعة اتصالات الإمارات النسبة الأكبر من أسهمها بواقع 27.99 بالمائة، تليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 11.85بالمائة، أما النسبة المتبقية من أسهم الشركة فهي مملوكة لعدد من المؤسسات الاستثمارية والأفراد.

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