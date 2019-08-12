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العراق: نرفض مشاركة الكيان الصهيوني في حماية السفن بالخليج العربي

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بغداد - مباشر: أعلن وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم اليوم الاثنين رفض بلادة مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي.

وأشار محمد الحكيم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج.

تابع: " العرق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت هجوم على سفن نقل بالقرب من مضيق هرمز، بما ينبأ بعواقب وخيمة ليس فقط على اقتصادات الدول العربية، ولكن على صناعة النفط بشكل عام.

وكان وزير الخارجية العراقي تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرة المصري سامح شكري اليوم؛ لبحث استقرار المنطقة.

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