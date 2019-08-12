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الجبهة الشعبية تدعو إلى انتفاضة شاملة لمواجهة "صفقة القرن"

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الجبهة الشعبية تدعو إلى انتفاضة شاملة لمواجهة "صفقة القرن" الجبهة الشعبية تدعو إلى انتفاضة شاملة لمواجهة "صفقة القرن"

موسكو - سبوتنيك. وقال الطاهر في حديث لوكالة "سبوتنيك"، في ختام زيارة وفد من الجبهة إلى "ينبغي أن نعمل كفصائل فلسطينية، جميعاً، على إشعال انتفاضة فلسطينية شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنه هذا هو الطريق لمواجهة صفقة القرن. يحاولون تنفيذ ما سمي بصفقة القرن وفرض حقائق على الأرض ونحن من جانبنا ينبغي أن نلجأ إلى سياسات تؤدي إلى المواجهة الفعلية على الأرض وفي الميدان لمثل هذه المخططات".

وبخصوص اللجنة التي شكلت لوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل أوضح الطاهر "هذه الخطوة مهمة جدا باتجاه محاولة معالجة أوضاع الساحة الفلسطينية، خاصة بعد فشل خيار ما سمي بأوسلو ووصوله إلى طريق مسدود، اتخذ قرار بتشكيل لجنة لوقف العمل بالاتفاقات، هناك قرارات اتخذت بالمجلس المركزي الفلسطيني في آذار/ مارس 2015، وتحدثت هذه القرارات عن إلغاء اتفاقات أوسلو وإلغاء اتفاقات باريس الاقتصادية وعن سحب الاعتراف بإسرائيل، لكن للأسف هذه القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وهي اتخذت منذ فترة طويلة".

وأضاف "الآن اتخذت قرارات أخرى، وهذا جيد، نحن رحبنا بها وقلنا إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن نحن نعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى ترجمة فعلية سريعة على الأرض، لأننا أمام مخطط خطير وكبير لا يتطلب أي تسويف أو تأجيل، يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة من أجل التصدي الفعلي والميداني لصفقة القرن".

SputnikNews

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