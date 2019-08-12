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عملة الأرجنتين تتهاوى 33% مع نتائج أولية للانتخابات الرئاسية

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عملة الأرجنتين تتهاوى 33% مع نتائج أولية للانتخابات الرئاسية عملة الأرجنتين تتهاوى 33% مع نتائج أولية للانتخابات الرئاسية

مباشر: تراجعت عملة الأرجنتين مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 33 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد النتائج الأولية والتي أظهرت فوز مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.

وكشفت النتائج التمهيدية أن فرنانديز قد يفوز في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل على حساب خسارة الرئيس الأرجنتيني "ماورويسيو ماكري".

وحصل "فرنانديز" على تأييد 47 بالمائة من الأصوات مع فرز حوالي 60 بالمائة من الأصوات في كافة أنحاء البلاد مقابل 32.7 بالمائة مؤيديين للرئيس ماكري.

وجاء وزير الاقتصاد السابق "روبرتو لافانيا" بالمرتبة الثالثة بتأييد 8.5 بالمائة.

وكان ماكري أبلغ مؤيديه في وقت متأخر بالأمس أن هذه كانت أسوأ انتخابات، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة الجهود اعتباراً من الغد حتى يمكن تغيير النتيجة في أكتوبر/تشرين الأول.

وتابع: شهر أكتوبر/تشرين الأول ربما سيحدد مصير الـ30 عاماً المقبلة بالنسبة للأرجنتين.

ويتخوف المستثمرين من خسارة ماكري في الانتخابات المزمع عقدها هذا الخريف كون ذلك قد يعني أن الاستقرار الاقتصادي الذي أوجدته حكومته مؤخراً قد يصل إلى نهاية مفاجئة.

وتعرضت كذلك العديد من السندات المقومة بالدولار الأمريكي في البلاد إلى ضغوط قوية، حيث تراجع سعر الديون مستحقة السداد في عام 2028 ليرتفع العائد على تلك السندات إلى 13.5 بالمائة من 10 بالمائة المسجلة بنهاية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:18 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض البيزو الأرجنتيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 33.5 بالمائة لترتفع الورقة الخضراء إلى 60.4975 بيزو.

ووصلت مكاسب الدولار أمام عملة الأرجنتين حوالي 60.61 بالمائة منذ بداية العام وحتى الآن.

مباشر (اقتصاد)

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