4 مواني عربية بين أكبر 50 تتداول الحاويات عالمياً..خلال 2018

من: فهد عمران

القاهرة – مباشر: جاءت أربعة مواني عربية بين أكبر 50 ميناء على مستوى دول العالم خلال العام 2018، من حيث معدلات التداول.

وتصدر ميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة الموانئ العربية بالقائمة من حيث معدلات التداول التي تراجعت 2.7 بالمائة نهاية العام 2018 مسجلة 14.95 مليون حاوية مقابل 15.37 مليون حاوية للعام السابق، بحسب موقع "JOC".

وجاء ميناء جبل علي الواقع في إمارة دبي على ساحل الخليج العربي على مسافة 35 كيلومتر من وسط مدينة دبي والذي يمتد على مساحة 47.1 كم مربع، في بالمرتبة العاشرة بين أكبر مواني العالم.

وبعد 39 ميناء معظمهم في دول آسيا والعدد الأكبر منهم في الصين، جاء ميناء جدة السعودي الذي أنشئ في عهد ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان سنة 26هـ(646 م) ليحل محل ميناء الشعيبة الواقعة جنوب غرب مكة المكرمة بالمرتبة الثانية عربياً والـ 40 عالمياً.

وأظهرت الإحصائية تراجع معدلات التداول في الميناء خلال العام 2018 بنسبة 0.7 بالمائة، مسجلاً 4.12 مليون حاوية مقابل 4.15 مليوناً للعام السابق.

وتبلغ حاليا مساحة ميناء جدة الأكبر في المملكة العربية السعودية والمطل على ساحل البحر الأحمر والذي يستحوذ على أكثر من 65 بالمائة من البضائع الواردة عبر مواني المملكة 12.5 كم مربع، بعدد 62 رصيفاً بطول 12.3 كيلومتر ذات مياه عميقة تصل إلى 18 متراً.

وفي المرتبة الثالثة عربيا والـ 40 عالمياً جاء ميناء طنجة بالمملكة الغربية، والذي شهد خلال عام 2018 زيادة في معدل تداول الحاويات قدرها 4.8 بالمائة بإجمالي 3.47 مليون حاوية مقابل 3.31 مليون تداولها خلال 2017.

ويقع ميناء طنجة المدينة عند مدخل مضيق جبل طارق على البحر المتوسط عند التقاطع مع المحيط الأطلسي، والذي يرجع أصله إلى القرن الـ 17 ميلاديا عندما شيّد الإنجليز حاجز أمواج دمر في سنة 1684.

وأخيراً حل ميناء صلالة العماني بالمرتبة الرابعة عربياً والـ47 عالمياً، والذي سجل14.2 بالمائة تراجعاً في معدلات التداول خلال 2018، بعدد 3.39 مليون حاوية، مقابل 3.95 مليون حاوية للعام السابق.

ويقع ميناء صلالة جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار، وتم افتتاحه في نوفبر/تشرين الثاني عام 1998.

وأظهر التقرير 15 ميناء صيني بقائمة أكبر خمسين ميناء على مستوى العالم جاء 7 مواني منهم بقائمة العشر الكبار بجانب ميناء سنغافورة وكوريا الجنوبية.

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