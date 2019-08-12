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أول تعليق لابن زايد على اشتباكات عدن ومزاعم الخلاف مع السعودية

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أول تعليق لابن زايد على اشتباكات عدن ومزاعم الخلاف مع السعودية أول تعليق لابن زايد على اشتباكات عدن ومزاعم الخلاف مع السعودية

وأضاف ابن زايد عل هامش لقائه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، اليوم الاثنين، إن الدولتين خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن المنطقة، مشددا على أن هي الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، بحسب تلفزيون العربية.

وفي أول تعليق له على اشتباكات عدن قال ولي عهد أبو ظبي إن "تحالف دعم الشرعية وقف بحزم ضد محاولة اختطاف اليمن".

وشدد ابن زايد على أن دعوة السعودية لليمنيين للحوار "مهمة لنزع فتيل الفتنة"، مطالبا "الفرقاء المتنازعين في اليمن بتغليب لغة العقل والحوار، واغتنام فرصة فرصة الحوار في السعودية".

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر منى، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".

ويشار إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت منذ الأربعاء الماضي في عدن بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي على الرغم من أنهما يقاتلان في صفوف التحالف العسكري بقيادة السعودية ضد "أنصار الله" منذ 2015.

يتبع...

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