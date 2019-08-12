بالصور والفيديو... أمطار غزيرة على مشعر منى

وصرح الناطق الرسمي للأرصاد السعودية، أن سرعة الرياح بلغت 30 كيلومترا في الساعة، وانخفاض في درجات الحرارة وصلت إلى 26 درجة مئوية.

​وتستمر الأمطار في الهطول على المشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل منى وعرفات ومزدلفة.

ودعا الدفاع المدني السعودي، ضيوف الرحمن من الحجاج، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي.

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وبدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر السبت، 10 أغسطس/آب.

وتقوم السلطات السعودية باتخاذ تدابير أمنية وتقديم كل أشكال الدعم للحجاج خلال توافدهم إلى عرفات، وجرى نشر أعداد مهمة من العناصر الأمنية في كل المرافق، إضافة إلى المروحيات التي تطوف في سماء الحرم بأكمله، لمراقبة تحركات الحجاج ومتابعة حالتهم الأمنية والصحية، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق من مساء الجمعة، إن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى، وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.