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"داو جونز" يفقد 200 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي

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"داو جونز" يفقد 200 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي "داو جونز" يفقد 200 نقطة بالمستهل مع مخاوف الركود الاقتصادي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد "داو جونز" 200 نقطة بفعل القلق من أن يدفع النزاع التجاري المستمر بين واشنطن وبكين العالم والولايات المتحدة إلى مرحلة ركود اقتصادي.

وقام بنك "جولدمان ساكس" بخفض تقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي مع الإشارة إلى تزايد احتمالات أن تؤدي الحرب التجارية إلى حالة من الركود.

كما توقع بنك أوف أمريكا اليوم زيادة فرص حدوث ركود اقتصادي في غضون الإثنى عشرة شهراً المقبلة لأكثر من 30 بالمائة كونه يعتقد أن العديد من المؤشرات الاقتصادية تومض الضوء الأصفر.

وتسبب تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين في الأسبوع الماضي في زعزعة الأسواق المالية ليفقد المؤشر الصناعي أكثر من 0.7 بالمائة من قيمته مع معاناة معظم المؤشرات الرئيسية يوم 5 أغسطس/آب من أسوأ أداء في هذا العام.

وحددت الصين اليوم السعر المرجعي للعملة أعلى 7 يوانات لكل دولار للمرة الثالثة على التوالي، في خطوة من شأنها إثارة البلبلة حول الاحتكاكات التجارية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.8 بالمائة أو ما يعادل 208 نقطة ليسجل 26078.7 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 2900.4 نقطة وشهد مؤشر "ناسداك" خسائر مماثلة بنسبة 0.6 بالمائة ليتراجع إلى 7910.1 نقطة.

وخلال تلك الفترة، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1216 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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