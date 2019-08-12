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كوريا الجنوبية تعتزم إلغاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لليابان

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كوريا الجنوبية تعتزم إلغاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لليابان كوريا الجنوبية تعتزم إلغاء صفة الشريك التجاري المفضل الممنوحة لليابان

مباشر: أعلنت كوريا الجنوبية أنها تخطط لحذف اليابان من قائمتها البيضاء والتي تضم الشركاء المفضلين تجارياً بدايةً من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

ومن شأن هذه الخطوة المتبادلة أن تعمق الخلاف الدبلوماسي والتجاري بين كوريا الجنوبية واليابان.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية "سونغ يون مو"، اليوم الإثنين، إن لوائح التجارة الأكثر تشدداً بما في ذلك عمليات طلب التصريح المطول المحتملة ستنطبق على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة ومستلزمات الآلات.

وأكد "سونغ يون مو" في تعليقات مع المراسلين نقلتها صحيفة نيكي اليابانية، أنهم يقومون بهذه الخطوة بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.

وكانت اليابان أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستقوم بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء الخاصة بها للدول التي تتمتع بالحد الأدنى من القيود التجارية.

وتخاطر الخطوة الأخيرة بتفاقم التوترات بين البلدين الحلفاء للولايات المتحدة.

وبحسب بيانات رسمية صادرة في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الوزارة أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 11 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي لتهبط إلى 46.1 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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