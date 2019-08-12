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ولي العهد السعودي يجتمع برئيس اليمن لبحث الأوضاع في عدن

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ولي العهد السعودي يجتمع برئيس اليمن لبحث الأوضاع في عدن ولي العهد السعودي يجتمع برئيس اليمن لبحث الأوضاع في عدن

الرياض – مباشر: اجتمع ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين في منى مع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وذلك حسب وكالة الانباء "واس".

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في اليمن.

وحضر الاجتماع، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، إضافة إلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

من الجانب اليميني حضر الاجتماع نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ورئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى أمس الأحد بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، واستعرض الاجتماع العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحة اليمنية.

وتأتي تلك الاجتماعات الثنائية، عقب دعوة التحالف بقيادة السعودية " تحالف دعم الشرعية في اليمن" إلى وقف فوري لإطلاق النار في عدن، مقر المعترف بها دوليًا.

ترشيحات..

الملك سلمان يبحث مستجدات الأوضاع في عدن مع الرئيس اليمني

التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في عدن

بالصور..نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل ولي عهد أبوظبي في جدة

مباشر (اقتصاد)

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