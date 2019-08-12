تحذير من الكويت... إجراء يهددك بالطرد من الدولة
وذكرت الأجهزة الرقابية في هيئة البيئة وهيئة الغذاء، أن 4 وافدين أقاموا مسلخ في الهواء الطلق بذبح المواشي بالجهراء، مقابل 5 دنانير للذبيحة الواحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.
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وذكرت مصادر أن الجهات المعنية، شكلت فرق لرصد القصابين بالتعاون بين وزارة الداخلية، والقوى العاملة، والبلدية، والبيئة، وهيئة الغذاء، لإلقاء القبض على المخالفين.
كما كشفت المصادر عن ضبط 2 صباح أول أيام العيد، وهما يقومان باقتلاع نباتات برية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتحويل ملفهم لشرطه البيئة.