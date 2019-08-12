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تحذير من الكويت... إجراء يهددك بالطرد من الدولة

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وذكرت الأجهزة الرقابية في هيئة البيئة وهيئة الغذاء، أن 4 وافدين أقاموا مسلخ في الهواء الطلق بذبح المواشي بالجهراء، مقابل 5 دنانير للذبيحة الواحدة، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

© Sputnik . TAREQ ALHUSNIEAH

ولفتت مصادر مطلعة، إلى أن عملية ضبط الوافدين تمت بشكل مباشر وهم متلبسين، وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص، تمهيدا لتنفيذ الإجراءات القانونية التي ستصل إلى الإبعاد عن البلاد.

وذكرت مصادر أن الجهات المعنية، شكلت فرق لرصد القصابين بالتعاون بين وزارة الداخلية، والقوى العاملة، والبلدية، والبيئة، وهيئة الغذاء، لإلقاء القبض على المخالفين.

كما كشفت المصادر عن ضبط 2 صباح أول أيام العيد، وهما يقومان باقتلاع نباتات برية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتحويل ملفهم لشرطه البيئة.

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