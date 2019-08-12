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جولدمان ساكس: خطر ركود الاقتصاد الأمريكي يتزايد

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جولدمان ساكس: خطر ركود الاقتصاد الأمريكي يتزايد جولدمان ساكس: خطر ركود الاقتصاد الأمريكي يتزايد

مباشر: يرى بنك "جولدمان ساكس" أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكون ذات تأثير سلبي على النمو الاقتصادي يفوق التوقعات السابقة.

وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الأمريكي "جان هاتزيوس" في مذكرة للعملاء نقلتها "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن المخاوف بأن الحرب التجارية سوف تؤدي لحالة ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تتزايد.

وتابع: لقد رفعنا تقديراتنا حول أثر الحرب التجارية على النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المحركات التي دفعت البنك الأمريكي لهذا التعديل هي أن التقديرات حالياً تشمل تأثيرات الثقة وعدم اليقين وأن الأسواق المالية قد استجابت بشكل ملحوظ للأنباء التجارية الأخيرة.

وخفض البنك الأمريكي تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الحالي بنحو 20 نقطة أساس ليصبح 1.8 بالمائة، مستشهداً بأثر أكبر من المتوقع من أحداث الحرب التجارية الأخيرة.

وشهدت الأيام الأخيرة تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار قوبلت برد انتقامي من جانب الصين عبر السماح لعملتها للهبوط ليكسر الدولار حاجز الـ7 يوانات.

وأوضح "هاتزيوس" أن الظروف المالية وعدم اليقين بشأن السياسة وثقة الشركات واضطرابات سلاسل التوريد سوف يساهمون جميعاً في نمو اقتصادي أقل من المتوقع كنتيجة للحرب التجارية.

وتوقع "جولدمان ساكس" أن تدخل الجولة الجديدة من التعريفات حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول المقبل كما يستبعد البنك الأمريكي إبرام صفقة تجارية قبل الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2020.

مباشر (اقتصاد)

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