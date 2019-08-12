بالصور..نائب وزير الدفاع السعودي يستقبل ولي عهد أبوظبي في جدة

جدة – مباشر: استقبل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الاثنين، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدى وصوله إلى جدة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن كل من الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر، كانا في استقبال ولي عهد أبو ظبي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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