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القروض الجديدة للبنوك الصينية تتراجع بأكثر من المتوقع

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القروض الجديدة للبنوك الصينية تتراجع بأكثر من المتوقع القروض الجديدة للبنوك الصينية تتراجع بأكثر من المتوقع

مباشر: تراجعت القروض الجديدة للبنوك في الصين بأكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، كما تباطأ نمو المعروض النقدي في ثاني أكبر بالعالم خلال الفترة نفسها.

وكشفت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني، اليوم الإثنين، أن البنوك الصينية منحت قروضاً جديدة بقيمة 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) خلال شهر يوليو/تموز الماضي مقابل 1.66 تريليون يوان قروض تم توفيرها في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن القروض الجديدة باليوان في الصين قد تتراجع إلى 1.25 تريليون يوان خلال الشهر الماضي.

وكانت السلطات الصينية تستهدف زيادة القروض للمؤسسات التجارية وخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، في مسعى لتنشيط الاقتصاد المتباطأ في الفترة الأخيرة.

وتراجع حجم قروض الأسر والتي غالبيتها للرهن العقاري إلى 511.2 مليار يوان في شهر يوليو/تموز الماضي مقابل 671.7 مليار يوان الرقم المسجل في شهر يونيو/حزيران.

فيما بلغت قروض الشركات 297.4 مليار يوان في الشهر الماضي وهو أقل من 910.5 مليار يوان إجمالي القروض الممنوحة في الشهر السابق له.

وبالنسبة للمعروض النقدي "إم 2"، فشهد نمواً بنسبة 8.1 بالمائة في شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي مقابل ارتفاع 8.5 بالمائة في الشهر السابق له ومقارنة مع التوقعات البالغة 8.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:37 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.06 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0580 يوان.

مباشر (اقتصاد)

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