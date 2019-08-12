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مطار هونج كونج يلغي كافة الرحلات مع استمرار التظاهرات

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مطار هونج كونج يلغي كافة الرحلات مع استمرار التظاهرات مطار هونج كونج يلغي كافة الرحلات مع استمرار التظاهرات

مباشر: قرر مطار هونج كونج إلغاء كافة رحلات الطيران المتبقية بعد ظهر اليوم الإثنين، بعد توافد آلاف المحتجين على المحطة الرئيسية لمركز الطيران الدولي.

وتأتي هذه الخطوة التي تشهد قيام المتظاهرين برفع شعارات تنتقد العنف الذي استخدمته الشرطة ضد مسيرات أمس الأحد، بعد أن قالت السلطات في بكين إن المتظاهرين في هونج كونج بدأوا في إظهار علامات مبكرة من الإرهاب.

وقال مطار هونج كونج الدولي في بيان اليوم الإثنين، إن خدمات تسجيل الوصول لكافة الرحلات قد تم تعليقها كما تم إلغاء جميع الرحلات الأخرى لبقية اليوم.

واندلعت الاحتجاجات ضد في هونج قبل شهرين تقريباً بفعل مشروع قانون تسليم المجرمين المقترح والذي من شأنه السماح تسليم المشتبه بهم جنائياً للصين.

ورغم تعليق مشروع القانون لكن لا تزال الاحتجاجات متواصلة مع توسيع قاعدة المطالب، حيث يرغب المتظاهرون في إلغاء هذا المقترح نهائياً كما طالبوا باستقالة الحكومة التنفيذية في البلاد.

ونصح مطار هونج كونج في وقت لاحق جميع المسافرين بمغادرة المباني التابعة لمحطة الطيران في أقرب وقت ممكن.

وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار أنه تم إلغاء أكثر من 140 رحلة طيران من وإلى مطار هونج كونج.

وكان المطار أكد أنه يهدف إلى استعادة عمليات الطيران في أقرب وقت ممكن.

مباشر (اقتصاد)

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