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التجارة السعودية: 13 ألف جولة رقابية على منافذ البيع..خلال 10أيام

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الرياض – مباشر: نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار ، 13,270 جولة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 10 ذو الحجة 1440هـ ضمن خطة الوزارة لموسم حج هذا العام.

 وأشارت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الجولات شملت منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتم الوقوف على: 10,564 محل تجاري، 366 محل لبيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، و271 محل لبيع وتغيير إطارات المركبات، و230 محطة لبيع الوقود والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى 1,599 مخبر ومنفذ بيع تجاري في المشاعر المقدسة، و134 شاحنة للمواد الغذائية، و106 سيارات إمداد تمويني في المشاعر المقدسة.

 وأكدت الجولات الميدانية للفرق الرقابية وفرة الكميات المعروضة من المواد الغذائية والعصائر والمرطبات والمياه الصحية، بما يحقق متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة وادائهم لمناسك حج هذا العام.

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