ريلاينس الهندية: أرامكو تتطلع لشراء 20% في أنشطة التكرير والبتروكيماويات

الرياض – مباشر: قالت شركة ريلاينس إندستريز الهندية إن أرامكو السعودية ـ أكبر شركات النفط بالعالم ـ تتطلع لشراء حصة في أنشطتها للتكرير والبتروكيماويات، بحسب "رويترز".

وكانت أرامكو أعلنت اليوم الاثنين انخفاض صافي الربح 12 بالمئة في النصف الأول، لكنها تظل أكثر شركات العالم ربحية.

وأشارت ريلاينس الهندية إلى توقيع أرامكو خطاب نوايا لشراء حصة 20 بالمئة في أنشطة ريلاينس لتحويل النفط إلى كيماويات في إحدى أكبر عمليات الاستثمار الأجنبي على الإطلاق في الهند، بحسب "رويترز".

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، قال في بيان اليوم تعليقا على نتائج الشركة: "رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019، فقد واصلنا تحقيق أرباح وتدفقات نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا في الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي".

وحققت الشركة إجمالي إيرادات، بما في ذلك الدخل الآخر المرتبط بالمبيعات، في النصف الأول بقيمة 163.88 مليار دولار انخفاضا من 167.68 مليار دولار قبل عام. وزادت التدفقات النقدية الحرة 6.7 بالمئة إلى 38 مليار دولار.

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