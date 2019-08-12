الين الياباني برتفع لأعلى مستوى بعام ونصف مع المخاوف التجارية

مباشر: ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوى في نحو عام ونصف العام مع مخاوف بشأن الحرب التجارية.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة اليابانية على خلفية المخاوف بأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تقود الاقتصاد العالمي نحو مرحلة ركود.

وينظر المستثمرون إلى الين الياباني على أنه أحد عملات الملاذ الآمن التي يلجؤون لها في أوقات عدم اليقين سواء التجاري أو السياسي أو الجيوسياسي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الجمعة الماضي بأن الولايات المتحدة قد لا تبرم صفقة تجارية مع بكين في الوقت الحالي.

وكتب بنك "جولدمان ساكس" في مذكرة أن مخاطر حدوث ركود اقتصادي تتزايد في ظل الحرب التجارية الجارية.

وبحلول الساعة 11:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.6 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 105.08 ين.

وتعتبر بذلك العملة اليابانية عند أقوى مستوياتها أمام الدولار منذ مارس/آذار عام 2018.

كما سجل الين الياباني مكاسب مماثلة مقابل اليورو بلغت 0.6 بالمائة ليهبط اليورو إلى 117.65 ين.