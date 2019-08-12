أخبار عاجلة

الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس -
صاحبة السعادة - لقاء خاص مع هاني حسن الأسمر في ضيافة صاحبة السعادة بمناسبة عيد الأَضحى -
صاحبة السعادة - لقاء الفنانة "أمينة" مع صاحبة السعادة وأحلى أغاني شعبي بمناسبة عيد الأضحى -
صاحبة السعادة - حلقة يوم الأثنين بتاريخ 12 أغسطس 2018 - الحلقة كاملة "شيبه وأمينة وهاني الأسمر" -
ملعب أون | الإثنين 12 أغسطس 2019 - الحلقة الكاملة -
الخارجية المصرية تكشف ما دار خلال اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة -
مصر تعلق رحلة الطيران لهونج كونج اليوم بسبب الاضطرابات -
قصف متبادل بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الحديدة -
صاحبة السعادة - هاني الأسمر: رحت لدكتور أنف وأذن عشان يشوفلي حل بسبب تشابه صوتي مع والدي -
صاحبة السعادة - دموع الفنانة أمينة وهي تغني "عايم في بحر الغدر" بصوت أكتر من رائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محمد بن زايد يصل إلى السعودية بعد أيام من اشتباكات عنيفة في عدن

Google+ Print
محمد بن زايد يصل إلى السعودية بعد أيام من اشتباكات عنيفة في عدن محمد بن زايد يصل إلى السعودية بعد أيام من اشتباكات عنيفة في عدن

وقالت وكالة الأنباء "واس" إن "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى جدة اليوم".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي من قبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر".

​تأتي هذه الزيارة بعد هدوء حذر، عقب اشتباكات دامية حدثت في مدينة عدن جنوبي اليمن، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات، وقوات الحماية الرئاسية للموالية للحكومة اليمنية حول محيط قصر المعاشيق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الطرفين.

وأقر وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري بنجاح ما وفصفها بـ" المحاولة الانقلابية الفاشلة"، التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات في عدن، مؤكدا أنها قضت على ما تبقى من سيادة الشرعية.

وقال المسيري في سلسلة تغريدات على صفتحته الرسمية "تويتر": "السعودية صمتت على ما جرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد، وصمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا ولم يكن موقفا".

وأكد أن قوات الانتقالي الجنوبي كانت مدعومة من 400 عربة إماراتية، مؤكدا أنها لن تكون المعركة الأخيرة "نقر بالهزيمة ونبارك للإمارات بالانتصارعلينا، لكنها لن تكون المعركة الأخيرة، و400 عربة إماراتية شاركت في المعركة ونحن قاتلناهم بأسلحتنا البدائية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مسؤول مصري يكشف حالة الحجاج بعد أمطار وسيول السعودية

مسؤول مصري يكشف حالة الحجاج بعد أمطار وسيول السعودية

البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل بشأن عدن

البحرين ترحب بدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل بشأن عدن

"التجارة السعودية" تتيح إصدار تراخيض تخفيضات المدارس إلكترونياً

"التجارة السعودية" تتيح إصدار تراخيض تخفيضات المدارس إلكترونياً

ولي عهد أبوظبي يغادر السعودية بعد زيارة أخوية

ولي عهد أبوظبي يغادر السعودية بعد زيارة أخوية