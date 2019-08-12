تحميل + تفعيل برنامج انترنت داونلود مانجر 2019 مدى الحياة بشكل مجاني كراك لجميع أنظمة الويندوز Internet Download Manager

يقدم موقع دليل مصر لزواره تحميل وتفعيل برنامج انترنت داونلود مانجر Internet Download Manager كراك مدى الحياة 2019 حيث يعد هذا البرنامج هو الأول عالميًا في التحميل وذلك بسبب امتلاكه الكثير من المميزات التي تجعل المئات الملايين حول العالم يقومون بتحميله واستخدامه وهو الأسرع في تحميل الملفات والفيديوهات ويمكن إضافته إلى المتصفحات الشهيرة مثل جوجل كروم وفاير فوكس والعديد من المتصفحات الأخرى من أجل تحميل الفيديوهات بالجودة التي تريدها.

مميزات برنامج Internet Download Manager

تحميل وتفعيل برنامج انترنت داونلود مانجر 2018 مدى الحياة البرنامج يتميز بالعديد من المميزات التي تجعله الأفضل في تحميل الملفات خصوصا أنه صغير الحجم ولايحتاج إلى شرح للتسطيب، وإليكم بعض مميزات البرنامج الرائعة:

سريع جدا في التحميل

يدعم تحميل أكثر من ملف في وقت واحد

يدعم الاستئناف حيث في حالة غلق جهازك يمكنك استكمال البث عند فتحه من جديد

يقوم بحفظ الملفات في أي مكان تريده على الجهاز الخاص بك

إعطاء النسبة المئوية للتحميل

إعطاء المدة التقريبية التي ينتهى عندها التحميل

العديد من المميزات الأخرى

تحميل برنامج انترنت داونلود مانجر IDM 6.31 Build 3

حجم البرنامج: 8 ميجا

التوافق: جميع الأجهزة

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