أخبار عاجلة

الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس -
صاحبة السعادة - لقاء خاص مع هاني حسن الأسمر في ضيافة صاحبة السعادة بمناسبة عيد الأَضحى -
صاحبة السعادة - لقاء الفنانة "أمينة" مع صاحبة السعادة وأحلى أغاني شعبي بمناسبة عيد الأضحى -
صاحبة السعادة - حلقة يوم الأثنين بتاريخ 12 أغسطس 2018 - الحلقة كاملة "شيبه وأمينة وهاني الأسمر" -
ملعب أون | الإثنين 12 أغسطس 2019 - الحلقة الكاملة -
الخارجية المصرية تكشف ما دار خلال اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة -
قصف متبادل بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

عرض عسكري يمني مفاجئ لمساعدة حفتر في الدخول إلى طرابلس

Google+ Print
عرض عسكري يمني مفاجئ لمساعدة حفتر في الدخول إلى طرابلس عرض عسكري يمني مفاجئ لمساعدة حفتر في الدخول إلى طرابلس

وقال ابن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بإذن الله في هذه الأيام الفضيلة المشير حفتر يحسم أمره مع المليشيات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا والمتسترة بالشرعية في العاصمة طرابلس".

وأضاف: "مستعدين نعين أشقاءنا في ليبيا ونوفد لهم خبراتنا وتجربتنا مع نفس المليشيات المتسترة بالشرعية، المكان اختلف فقط والداعم واحد قطر وتركيا".

​وتتواصل منذ أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات مسلحة في ضواحي طرابلس بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس

الجيش الوطني الليبي يعلن مقتل عدد من قوات حكومة الوفاق في طرابلس

الخارجية المصرية تكشف ما دار خلال اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة

الخارجية المصرية تكشف ما دار خلال اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة

مصر تعلق رحلة الطيران لهونج كونج اليوم بسبب الاضطرابات

مصر تعلق رحلة الطيران لهونج كونج اليوم بسبب الاضطرابات

قصف متبادل بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الحديدة

قصف متبادل بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في الحديدة