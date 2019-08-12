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الجبهة الثورية السودانية: اجتماعات القاهرة هي مجرد عملية علاقات عامة

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الجبهة الثورية السودانية: اجتماعات القاهرة هي مجرد عملية علاقات عامة الجبهة الثورية السودانية: اجتماعات القاهرة هي مجرد عملية علاقات عامة

بدعوة من المصرية بدأت، الأحد، اجتماعات بين الفصائل السياسية والمسلحة المنضوية تحت لواء تحالف الحرية والتغيير بعد رفض قوى الجبهة الثورية السودانية للإعلان الدستوري الانتقالي ومطالبتها بإدراج نص فيه يقول بسيادة اتفاقيات السلام على الدستور.

وفي تصريحات لقناة "سكاي نيوز" العربية، الأحد، قال محمد زكريا الناطق الرسمي للجبهة الثورية بأن وفد الحرية والتغيير أفادهم في بداية الاجتماع أنهم لا يملكون تفويضا بتعديل الإعلان الدستوري الانتقالي.

وأضاف أن ما يجري في القاهرة "مجرد عملية استهلاك سياسي"، وقال: "نطالب باتخاذ خطوات عملية لإدراج اتفاقية أديس آبابا في الإعلان الدستوري".

وشكك زكريا في إمكانية الإيفاء بالوعود المقدمة من القوى السياسية بتضمين كل ما يتفق عليه معهم في محادثات السلام في الدستور الانتقالي والعمل على تحقيقه.

وقال إنهم على استعداد للتوقيع على وقف العدائيات في أقل من شهر والانضمام لمؤسسات الفترة الانتقالية، خاصة وأن المجلس العسكري الذي سيناقش معهم الترتيبات الأمنية غير معترض على ذلك.

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