محدث.. الذهب يتحول للصعود بمكاسب 7 دولارات

مباشر: تحولت أسعار الذهب إلى الصعود خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليواصل الارتفاع أعلى حاجز 1500 دولار في ظل التوترات التجارية وتزايد مخاوف حدوث تباطؤاً في نمو الاقتصاد العالمي.

وتمكن المعدن الأصفر من التحول للنطاق الأخضر مع محو الدولار الأمريكي مكاسبه بعد أن استهل الجلسة على خسائر بنحو 7 دولارات على خلفية قوة الورقة الخضراء وتعافي أسواق الأسهم، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بمستهل تعاملات اليوم.

وعلى صعيد الوضع التجاري، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح يوم الجمعة الماضي بأنه غير مستعد لإبرام صفقة مع الصين.

وبشكل منفصل، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض بيتر نافارو بأن الولايات المتحدة لا تزال تخطط لعقد جولة أخرى من المحادثات التجارية مع المفاوضين الصينيين في الشهر المقبل.

وبالنسبة للمخاوف الاقتصادية، فأوضح بنك جولدمان ساكس بالأمس أن مخاطر حدوث ركوداً اقتصادياً تتزايد بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كما خفض البنك توقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام.

وفي الأسبوع الماضي، حقق الذهب مكاسب تتجاوز 50 دولاراً مع تزايد جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط الاحتكاكات التجارية.

وبحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 7.30 دولار ليصل إلى 1515.80 دولار للأوقية بعد أن سجل 1498 دولار للأوقية في وقت سابق من التداولات.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 1505.52 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.511 بعد أن وصل إلى مستوى 97.738 في وقت سابق من التعاملات.